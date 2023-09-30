10 растений, приносящих положительную энергию в дом

Растения привносят в ваш дом особую энергетику. Некоторые из них более положительные, чем другие, приносят удачу и благотворную атмосферу.

Издание Sante Plus предложило 10 растений, которые превратят ваш дом в место благополучия и позитива. Еще одним важным условием является их правильное размещение.

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Правильное устройство пространства, в котором мы живем, является необходимым условием для ощущения покоя. Хаотическая обстановка больше способствует плохим настроениям, а структурированная и продуманная атмосфера приносит чувство баланса и благосостояния.

10 растений, приносящих положительную энергию к дому

1. Лилия. Благодаря своим очищающим свойствам мирная лилия помогает уменьшить количество вредных газов в вашем доме. Расположенное в тени в спальне или офисе, это растение создает хорошее настроение и положительную атмосферу.

2. Пальма. Благодаря своим большим размерам пальма позволяет разделять просторы, не огораживая их. Растение также известно своей способностью уменьшать содержание формальдегида, часто встречающегося в домах.

3. Розмарин. Помимо своих кулинарных преимуществ, розмарин является важным союзником в поддержании здоровой окружающей среды. Кроме того, исследование показало, что оно не только снижает содержание токсинов в воздухе, но облегчает сон и укрепляет память.

4. Орхидея. Орхидея отличается своим ароматом и способностью излучать положительную энергию. Лучшее место для этого цветка – спальня, поскольку растение производит кислород всю ночь.

5. Бамбук. В азиатской культуре "Счастливый бамбук" является синонимом удачи и благополучия. Это идеальное растение для дома, поскольку оно не требует особого ухода и света. Рекомендуется поместить его в стеклянную емкость с небольшим количеством воды.

6. Нефритовое дерево. Нефритовое дерево, которое часто называют "денежным деревом", считается по фэн-шуй символом процветания. Очень практичный и простой в уходе вазон, который легко выживает без полива.

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7. Фикус. Еще одно растение с защитными свойствами, фикус также действует как воздухоочиститель. В частности, это помогает снизить присутствие формальдегида, бензола и аммиака в вашем доме.

8. Фиолетовая фиалка. Благодаря своим округлым лепесткам (подобным монетам) африканская фиалка является символом богатства в китайской культуре. В искусстве фэн-шуй фиолетовый цвет синоним энергии и процветания.

9. Плющ. Плющ помогает уменьшить присутствие формальдегида в доме, особенно выделяющегося из ковров и краски на стенах. Его переплетающиеся формы символизируют единство и однородность; они являются идеальным растением для молодых пар.

10. Лимонное дерево. Лимонное дерево, обычно размещаемое на кухне, благодаря своим фруктовым свойствам является синонимом достатка и богатства. Прост в обслуживании, он лишает загрязняющих веществ вокруг вас и производит вместо них кислород.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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