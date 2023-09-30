Рослини привносять до вашого будинку особливу енергетику. Деякі з них більш позитивні за інші, приносять удачу та благотворну атмосферу.

Видання Sante Plus запропонувало 10 рослин, які перетворять ваш будинок на місце благополуччя та позитиву. Ще однією важливою умовою є їхнє правильне розміщення.

Читайте також: Шість кімнатних рослин, які притягують проблеми з грошима

Правильне облаштування простору, в якому ми живемо, є необхідною умовою для відчуття спокою. Хаотична обстановка більше сприяє поганим настроям, а структурована та продумана атмосфера приносить відчуття балансу та внутрішнього добробуту.

10 рослин, які приносять позитивну енергію до будинку

1. Лілія. Завдяки своїм властивостям, що очищають, мирна лілія допомагає зменшити кількість шкідливих газів у вашому будинку. Розташована в тіні у спальні або офісі, ця рослина створює гарний настрій та позитивну атмосферу.

2. Пальма. Завдяки своїм великим розмірам пальма дозволяє розділяти простори, не загороджуючи їх. Рослина також відома своєю здатністю зменшувати вміст формальдегіду, що часто зустрічається у будинках.

3. Розмарин. Крім своїх кулінарних переваг, розмарин є важливим союзником у підтримці здорового навколишнього середовища. Крім того, дослідження показало, що він не тільки знижує вміст токсинів у повітрі, але й полегшує сон та зміцнює пам'ять.

4. Орхідея. Орхідея відрізняється своїм ароматом та здатністю випромінювати позитивну енергію. Найкраще місце для цієї квітки – спальня, оскільки рослина виробляє кисень усю ніч.

5. Бамбук. В азіатській культурі "Щасливий бамбук" є синонімом удачі та добробуту. Це ідеальна рослина для дому, оскільки вона не потребує особливого догляду та світла. Рекомендується помістити її у скляну ємність із невеликою кількістю води.

6. Нефритове дерево. Нефритове дерево, яке часто називають "грошовим деревом", вважається по фен-шуй символом процвітання. Дуже практичний і простий у догляді вазон, який легко виживає без поливу.

Читайте також: П'ять місць у домі, де не варто тримати вазони

7. Фікус. Ще одна рослина із захисними властивостями, фікус також діє як очищувач повітря. Зокрема, це допомагає зменшити присутність формальдегіду, бензолу та аміаку у вашому будинку.

8. Фіолетова фіалка. Завдяки своїм округлим пелюсткам (схожим на монети) африканська фіалка є символом багатства в китайській культурі. У мистецтві фен-шуй фіолетовий колір є синонімом енергії та процвітання.

9. Плющ. Плющ допомагає зменшити присутність формальдегіду в будинку, особливо того, що виділяється з килимів та фарби на стінах. Його форми, що переплітаються, символізують єдність і однорідність; вони є ідеальним рослина для молодих пар.

10. Лимонне дерево. Лимонне дерево, що зазвичай розміщується на кухні, завдяки своїм фруктовим властивостям є синонімом достатку та багатства. Простий в обслуговуванні, він позбавляє забруднюючих речовин навколо вас і виробляє замість них кисень.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!