10 самых распространенных ошибок при мытье посуды

Хорошая и качественная посуда стоит не дешево, поэтому хочется, чтобы она прослужила как можно дольше. Но его можно легко повредить во время мытья, если не знать, как мыть посуду правильно. Если вы допускаете эти ошибки – он портится гораздо быстрее. Почему мы неправильно моем посуду и что с этим делать читайте в нашей статье.

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Не стоит мыть тарелки только с одной стороны. Если вы складываете их вместе после мытья только с одной стороны – посуду нужно мыть еще раз; Не следует использовать слишком много моющего средства. Применяйте только несколько капель на набор посуды. Это уменьшает риск попадания потенциально канцерогенных химических веществ в организм. Перед мытьем лучше предварительно замачивать посуду и не собирать большое количество, чтобы избегать засыхания пищи; Не пользуйтесь грязной губкой. Губки нужно менять раз в неделю или чаще, если дома находится много людей. На старых и грязных губках может содержаться большая концентрация микробов кишечной палочки и сальмонеллы; Не мыть раковину и поверхность. Мытье посуды не должно ограничиваться только одними тарелками, чашками и вилками, особенно если вы кладете их в раковину; Не следует заливать сковороду холодной водой. Из-за большой разности температур происходит термальный шок. Это ведет к деформации краев, днища посуды и появлению трещин; Нельзя замачивать чугунную и деревянную посуду. Дерево может размокнуть и расклеиться. А при замачивании чугунной посуды – разрушается защитный слой; Неправильно хранить посуду. Ножи, вилки и ложки портятся, если их ставить друг у друга. На них могут появиться царапины. Также нельзя класть тарелки друг на друга. После мытья посуду нужно вытереть досуха и прокладывать каждую тарелку бумажной салфеткой. Для ножей лучше приобрести магнитную доску или подставку из дерева; Не дезинфицировать. Если вы ежедневно моете посуду в раковине или посудомойке, время от времени их нужно дезинфицировать. Для этого их можно прокипятить в большой кастрюле около 10 минут; Не забывать промывать посуду и ножи после сырого мяса или рыбы отдельно от другой посуды; Не вытирать посуду. После каждого мытья посуду нужно вытирать досуха, ведь в остатках воды размножаются бактерии, а на металлической посуде – появляется ржавчина.

Как мыть посуду из разных материалов

Стекло и фарфор . Растворите в литре холодной воды половину столовой ложки соли и уксуса. Тогда на них не останется мутной пленки. Изделия из хрусталя мойте в теплой воде и ополосните легким раствором соли (это придаст блеск).

. Растворите в литре холодной воды половину столовой ложки соли и уксуса. Тогда на них не останется мутной пленки. Изделия из хрусталя мойте в теплой воде и ополосните легким раствором соли (это придаст блеск). Столовые приборы. Используйте зубной порошок даже от стойкого налета. Ополаскивайте проточной водой.

Видео дня

Глиняная посуда. В теплой воде без моющих средств. Для очищения от загрязнений можно использовать мыло без ароматизаторов.

Посуда из керамики. Горячая вода с добавлением соды. В горячей воде можно мыть изделия из железа, алюминия, чугуна и эмалированные.

При мытье таких изделий (кроме железа) нельзя использовать абразивные мочалки или жесткие щетки, они могут их повредить.

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