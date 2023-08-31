10 токсичных растений, которые лучше не выращивать дома

Выбирая растение, нас в основном интересует его эстетическая сторона, простота ухода. Однако иногда забываем, что некоторые из них могут привести к отравлению и нанести вред человеку, животным или другим растениям в доме.

Издание Sante Plus сообщило, что некоторые растения действительно токсичны. Важно их знать, чтобы уберечь своих родных.

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Растения, которые следует избегать на свежем воздухе и в помещении

1. Безвременник. Это растение прекрасно, когда цветет. Однако ее луковица при глотании может быть токсичной и вызывать тошноту, рвоту или диарею.

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2. Пятнистый арум. Это травянистое растение, содержащее токсичные вещества и входящее в список растений, способных вызвать раздражение кожи, воспаление, жжение или даже отек языка и губ, если принимать его в свежем виде.

3. Ландыш. За красивыми белыми и ароматными колокольчиками скрывается токсическое вещество, которое при попадании в организм может вызвать раздражение и токсичность для сердца. К тому же животные это хорошо поняли и не подходят к нему. Избегайте ландыша, особенно если у вас есть дети, которые могут его проглотить.

4. Плющ. Его стебли и листья аллергенны и могут вызвать дерматит. Что касается ягод, то они похожи на чернику, но несъедобны и после употребления вызывают рвоту, колики или даже галлюцинации и судороги. Избегайте, если у вас есть маленькие дети!

5. Олеандр. Декоративное растение с розовыми цветками, оно повсеместно встречается в горшках, но оно опасно. Ее стебли, листья и цветки содержат гликозиды – настоящий яд для сердца.

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6. Филодендрон. Это зеленое растение, несомненно, является самым распространенным, поскольку за ним легко ухаживать, и оно устойчиво. Вазон содержит нерастворимые оксалаты кальция, которые при попадании в организм могут вызвать раздражение полости рта и расстройства пищеварения. Основными жертвами становятся домашние животные и в частности кошки, любящие грызть листья растений.

7. Юкка. Очень популярен вазон, но опасен для ваших четырехлапых друзей и может вызвать тошноту и отравление. Обязательно держите его в недоступном для кошки или собаки месте.

8. Фикус Бенджамина. Вазон высоко ценится за свои детоксицирующие свойства, но, к сожалению, может стать источником аллергии из-за белков латексоподобных, содержащихся в его соке. Он может вызвать ринит, конъюнктивит, экзему и приступы астмы.

9. Амариллис. Это растение, также известное как белладонно, токсично как для животных, так и для людей. Он содержит ликорин, который при глотании может вызвать отравление: рвоту, диарею и проблемы с дыханием. Его жидкость может привести к покраснению и ожогам при простом контакте с кожей.

10. Лунный цветок. Очень распространенное растение, как и лилии, может быть опасно для домашних животных и человека. Поэтому сок обладает раздражительными и токсичными свойствами. Поэтому вазон нужно повесить высоко, вне досягаемости детей и кошек.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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