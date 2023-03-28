14 из 15 целей сбиты: ночью 28 марта россияне атаковали Украину дронами "Шахед": в Киеве и на Днепропетровщине есть разрушения (фото)

Ночью 28 марта армия рф выпустила по Днепропетровской области и Киеву 15 ударных дронов типа "Шахед-136". Украинские защитники уничтожили 14 из них. Украинские защитники уничтожили 14 из них. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Ночью, для нанесения авиаударов, противник задействовал 15 ударных БПЛА типа Шахед-136. 14 из них уничтожены нашими защитниками", – говорится в сводке.

Также за минувшие сутки враг нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины", – добавили в Генштабе.

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Сергей Лысак рассказал об утренней ситуации на Днепропетровщине. Два БПЛА удалось сбить. Один беспилотник попал по частному предприятию в Днепре. Пожар охватил площадь 4 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали последствия обстрелов Святошинского района столицы. Об этом сообщили в ГСЧС. В 3-этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 кв. Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Напомним, с утра 27 марта в оккупированных россией украинских городах прогремела серия взрывов. В частности, в Мариуполе был взорван автомобиль российского боевика Михаила Москвина, возглавившего оккупационную полицию.

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