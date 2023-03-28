14 із 15 цілей збито: вночі 28 березня росіяни атакували Україну дронами "Шахед": в Києві та на Дніпропетровщині є руйнування (фото)

Вночі 28 березня армія рф випустила по Дніпропетровській області та Києву 15 ударних дронів типу "Шахед-136". Українські захисники знищили 14 з них. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Уночі, для завдання авіаударів, противник задіяв 15 ударних БПЛА типу Шахед-136. 14 з них знищені нашими захисниками", – йдеться у зведенні.

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"Імовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України", – додали в Генштабі.

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Святошинського району столиці. Про це повідомили у ДСНС. У 3-поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв.м. Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

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Сергій Лисак розповів про ранкову ситуацію на Дніпропетровщині. Два БПЛА вдалось збити. Один безпілотник влучив по приватному підприємству в Дніпрі. Пожежа охопила площу 4 тис. квадратних метрів. Постраждалих немає.

Також за минулу добу ворог завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, зранку 27 березня в окупованих росією українських містах прогриміла серія вибухів. Зокрема, у Маріуполі було підірвано авто російського бойовика Михайла Москвіна, що очолив окупаційну поліцію.

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