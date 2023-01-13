14 января – День святого Василия: что нельзя делать и традиции праздника

Христиане восточного обряда отмечают День памяти святителя Василия Великого 14 января.

Этот праздник называют еще Щедрый вечер 2023 года, Старый Новый год или просто День Василия. Об истории, традициях и обычаях этого праздника, и что нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале.

Празднование дня Василия начинается в Щедрый вечер 13 января. Дети ходят к соседям и щедруют, переодеваясь в разных персонажей и разыгрывая шуточные сценки. 14 января ребята посевают, рассыпают зерно по домам и желают хозяевам всех благополучия. Девушки, традиционно, ведут гадание. В день Василия в церквях проводятся богослужения и литургии.

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Святого Василия наши предки считали покровителем свиней. 14 января принято подавать на стол, за которым собирается вся семья, запеченный поросенок или другие блюда из свинины. В этот день почитается память святых.

Что нельзя делать в День святого Василия?

Нельзя одалживать деньги. Если это сделать можно весь год прожить в долгах;

Нельзя также стирать, убирать, а также шить, вязать и вышивать;

Нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья из дома;

Нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать и выяснять отношения;

Нельзя, чтобы первой в дом 14 января заходила женщина, потому что это может принести несчастье в новом году. Первым обязательно должен зайти мужчина.

Приметы Дня Василия

В этот день большинство народных примет связано с погодой и урожаем.

Василия туман или снег – жди урожайный год.

В этот день на улице дует ветер – будет обильный урожай орехов.

Если утром идет снег, то зима тоже будет снежной, а весна – поздней.

В праздник много звезд на небе – ожидается обильный урожай ягод.

14 января идет снег – следует ожидать теплое лето.

Молодой месяц в ночь на праздник – к сильному наводнению весной.

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Напомним, 14 января в Украине празднуют также Обрезание Господне. А с утра 14 января, в первый день Старого Нового года, в Украине традиционно принято засевать дом зерном и рассказывать при этом стихи.

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