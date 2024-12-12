20-летний мариуполец получил 11 лет колонии за якобы шпионаж для ГУР

Так называемый суд террористической организации "ДНР" вынес приговор 20-летнему мариупольцу Михаилу Каримову, обвинив его в шпионаже в пользу Главного управления разведки Украины (ГУР). о местах дислокации и перемещения русских военных.

Его также обвинили в незаконном хранении боеприпасов.

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"Суд" приговорил молодого человека к 11 годам колонии строгого режима.

В горсовете отметили, что оккупационные власти активизировали поиск "шпионов", чтобы запугать местное население и подавить любые проукраинские настроения.

Это не первый подобный случай: в октябре этого года россияне обвинили 46-летнюю мариупольчанку Ольгу Пичурину в шпионаже. Женщине грозит до 20 лет заключения.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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