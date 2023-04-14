57-летняя известная британская актриса показала фигуру в леопардовом бикини (откровенные фото)
Британская актриса Элизабет Херли снова заставила фанатов писать ей одобрительные отзывы в соцсетях. В этот раз 57-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фото в откровенном купальнике.
"Ура! Мое любимое бикини снова налицо!" – написала она, рекламируя одежду собственного производства. Актриса позировала в леопардовом бикини на фоне океана на Мальдивах.
Читайте также: Ди Каприо: пять лучших фильмов, в которых играла икона кино
Фанаты Херли забросали ее комплиментами:
- Ого!
- Иметь хороший вид = чувствовать себя хорошо
- Я бы серьезно отдал свою левую руку за шанс.
- Ты делаешь возраст просто цифрой, Лиз!
- Мне нравится вид твоих костюмов на тебе и то, как они выглядят на тебе.
- Боже, как тебе удается выглядеть такой красивой все эти годы, время наизнанку.
- Люблю видеть таких женщин, как ты, преуспевающих.
- Возраст для вас ничего не значит.
- Ты так хороша, всякий раз, когда ты что-то публикуешь, я останавливаюсь и смотрю!
- Просто потрясающе.
- Ты такая красивая женщина, нравятся все твои фотографии, будь благословенна.
- Прекрасная девушка улучшает мой день.
- Все еще красивая!!!
- Просто становись все лучше и лучше!
- Вау, она прекрасна!
Ранее актриса передала фанатам "персиковые поздравления из роскошных Мальдив" и показала стройную фигуру в белом бикини.
Также она выложила видео из Мальдив, где позировала в бирюзовом купальнике.
Почитатели отмечали, что она выглядит "потрясающе, чем когда-либо".
Предлагаем узнать, какой автомобиль приобрела жена певца Виктора Павлика и сколько денег на него потратила.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!