8 января верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы: традиции и запреты праздника

8 января, на следующий день после Рождества Христова, верующие празднуют Собор Пресвятой Богородицы. Церковь сегодня славит Богородицу, родившую Иисуса Христа.

Также верующие чтят память тех, кто был близок Христу – святого Иосифа Назаретского, царя Давида и святого Иакова.

Собор Пресвятой Богородицы впервые начали отмечать еще в IV веке, когда Епифаний Кипрский, святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в праздник Рождества Христова воздавали хвалу не только родившемуся Спасителю, но и прославляли Деву Марию, родившую его.

Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова упоминается впервые в 79 правиле VI Вселенского Собора, который состоялся в 680-681 годах.

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В народе восьмое января считалось "бабьим днем". В этот день женщины ходили на колядки, посещали повитух, угощали друг друга кутью. Особое внимание уделяли роженицам и семьям, ожидающим пополнения.

Считалось, что 8 января можно избавиться от ненужного хлама и треснувшей посуды.

Традиции 8 января

Верующие в этот день должны были быть щедрыми на добрые дела, чтобы отпугнуть нечисть и привлечь добрые силы.

Принято помогать нищим, больным и другим людям, которым нужна забота и участие.

Считалось, что родившиеся в этот день будут добрыми и умелыми хозяевами.

Также проводили поминальные обеды и панихиды за усопшими.

В этот день славили повитух и рожениц. Женщины брали своих детей и с подарками и приветствиями шли к повитухам, которые помогали им во время родов. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей.

Существует обычай, связанный с христианством: женщины приходили в церковь с заранее печеными пирогами, чтобы преподнести их Богородице.

Кстати, именно с этого дня начинались девичьи гадания, продолжавшиеся до Крещения. Гадали обычно в сопровождении особых песен или в полной тишине. Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай.

Запреты 8 января

Нельзя покупать веревки иначе можно навлечь беду.

Нельзя варить и пить кисель – к покойнику.

Запрещено ругаться с близкими людьми, поскольку это приведет к продолжительному конфликту.

Не приступайте к грязной работе по хозяйству, отложите ремонт.

Приметы

Если сегодня сильный мороз, то лето будет холодным.

Если в этот день будет ясная погода, то будет идти дождь.

Если синицы щебечут за окном – морозы станут сильнее.

8 января День ангела празднуют Александр, Анфиса, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Константин, Мария и Михаил.

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