8 січня віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці: традиції та заборони свята

8 січня, наступного дня після Різдва Христового, віряни святкують Собор Пресвятої Богородиці. Церква сьогодні славить Богородицю, яка народила Ісуса Христа.

Також віруючі вшановують пам'ять тих, хто був близьким до Христа – святого Йосипа Назаретського, царя Давида та святого Якова.

Собор Пресвятої Богородиці вперше почали відзначати ще в IV столітті, коли Єпіфаній Кіпрський, святий Амвросій Медіоланський і блаженний Августин на свято Різдва Христового віддавали хвалу не тільки Спасителеві, що народився, але й прославляли Діву Марію, яка народила його.

Відео дня

Офіційна вказівка щодо святкування Собору Пресвятої Богородиці наступного дня після Різдва Христового згадується вперше у 79 правилі VI Вселенського Собору, який відбувся у 680-681 роках.

У народі восьме січня вважалося "бабиним днем". Цього дня жінки ходили на колядки, навідували повитух, пригощали одна одну кутею. Особливу увагу приділяли породіллям та сім'ям, які чекають на поповнення.

Вважалося, що 8 січня можна позбутися непотрібного мотлоху та тріснутого посуду.

Традиції 8 січня

Віряни цього дня мали бути щедрими на добрі справи, щоб відлякати нечисть та залучити добрі сили.

Заведено допомагати жебракам, хворим та іншим людям, яким потрібна турбота та участь.

Вважалося, що народжені цього дня будуть добрими та вмілими господарями.

Також проводили поминальні обіди та панахиди за покійними.

Цього дня славили повитух та породіль. Жінки брали своїх дітей і з подарунками та привітаннями йшли до повитух, які допомагали їм під час пологів. Ті, своєю чергою, частували гостей кашею.

Існує звичай, пов'язаний із християнством: жінки приходили до церкви із заздалегідь печеними пирогами, щоб піднести їх Богородиці.

До речі, саме з цього дня починалися дівочі ворожіння, що тривали аж до Хрещення. Ворожили зазвичай у супроводі особливих пісень або у повній тиші. Головними предметами ворожіння були весілля, смерть та врожай.

Заборони 8 січня

Не можна купувати мотузки інакше можна накликати лихо.

Не можна варити та пити кисіль – до небіжчика.

Заборонено лаятись із близькими людьми, оскільки це призведе до тривалого конфлікту.

Не приступайте до брудної роботи по господарству, відкладіть ремонт.

Прикмети

Якщо сьогодні буде сильний мороз, то літо буде холодним.

Якщо в цей день погода буде хороша, то буде йти дощ.

Якщо синиці щебечуть за вікном – морози стануть сильнішими.

8 січня День ангела святкують Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Єфим, Йосип, Костянтин, Марія та Михайло.

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