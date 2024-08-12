Адвокат объяснил, в каких случаях суд отменит штраф от ТЦК

В Украине отменяется 88% штрафов от ТЦК. Такие данные на днях привел сервис мониторинга судебного реестра "Опендатабот".

Среди наиболее распространенных причин, по которым судьи отменяют такие штрафы, эксперты указывают на отсутствие доказательств и нарушение процедуры, а также штраф по норме, которая не существует на момент нарушения. Об этом сообщает ТСН.

"По меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм по нарушению правил военного учета. В большинстве из них – а именно по 30 делам – суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. По четырем делам суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе", – отметили в сервисе.

Читайте также: В Минобороны анонсировали электронное направление на ВЛК: когда введут

В свою очередь адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и в вопросах мобилизации, пояснил, что отсутствие доказательств – это, например, такая ситуация, когда повестка направлялась заказным письмом, но нет подтверждения получения. Ситуация, когда утверждается, что повестка вручалась, но действительно не вручалась.

По словам адвоката, норма, которой не существует на момент нарушения, тоже дает основания обжаловать штраф.

"Например, повестка была выписана гражданину в апреле и он не явился тогда в ТЦК. А если появился, например, в июне, то к нему применяется норма, которая начала действовать в мае", – указал он.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!