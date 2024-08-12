Адвокат пояснив, у яких випадках суд скасує штраф від ТЦК

В Україні скасовуються 88% штрафів від ТЦК. Такі дані днями навів сервіс моніторингу судового реєстру Опендатабот.

Серед найпоширеніших причин, з яких судді скасовують такі штрафи, експерти вказують відсутність доказів та порушення процедури, а також штраф за нормою, яка не існує на момент порушення. Про це повідомляє ТСН.

"Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них – а саме в 30 справах – суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі", – зазначили в сервісі.

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Своєю чергою адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, пояснив, що відсутність доказів – це, наприклад, така ситуація, коли повістка надсилалась рекомендованим листом, але немає підтвердження отримання. Ситуація, коли стверджується, що повістка вручалась, але насправді не вручалась.

За словами адвоката, норма, якої не існує на момент порушення, теж дає підстави оскаржувати штраф.

"Наприклад, повістка була виписана громадянину у квітні та він не з’явився тоді до ТЦК. А якщо з’явився, наприклад у червні, то до нього застосовується норма, яка почала діяти в травні", – вказав він.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років

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