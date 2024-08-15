Адвокат рассказала, что условия пересмотра инвалидности на ВЛК стали строже

В Украине все мужчины, получившие статус инвалидности или ограниченно пригодного, должны заново пройти врачебное освидетельствование, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы. В первую очередь это касается лиц в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность II и III групп.

О нюансах пересмотра инвалидности в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. Эта норма не касается тех:

Кому инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности

по результатам заболеваний, ранений, полученных при защите Отчизны

в случае отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из четных органов

при наличии онкологического заболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов

кто имеет инвалидность с детства

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"Основной нюанс – это то, что по сравнению с 2022 и 2023 годами сейчас значительно строже условия прохождения медосмотра. Уже неоднократно обнаруживали, что при любом намеке на несоответствие диагноза или альтернативной трактовки диагноза личность автоматически признают "пригодной" к прохождению военной службы", – указала она.

Воронкова добавила, что был случай, когда диагноз, установленный человеку, полностью соответствовал наименованию, указанному в примечаниях к указанному приказу.

"Но примечание – это не статья, поэтому врачи ее во внимание не приняли, и человека с тяжелым заболеванием признали пригодным к прохождению службы", – отметила она.

С исключением понятия "ограниченно пригодное" из законодательства, правительство создало условия, при которых определенный процент лиц, которые сейчас непригодны к военной службе, признают пригодными. В то же время новая норма делает невозможным утечка коррупции.

"Если посмотреть на формулировку, с которой пересмотр вводится в действие, можем увидеть, что его проводят не только с целью увеличения военнообязанных, но и с целью проверки органов и должностных лиц, которые проводят эти осмотры", – пояснила адвокат.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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