Адвокат сказал, выпустят ли мужчин за границу без военного билета, но с отсрочкой

В связи с военным положением в Украине и мобилизацией, пересечение границы претерпевает определенные изменения, особенно для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако существуют исключения, позволяющие определенным категориям лиц выезжать за границу даже без военного билета.

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Согласно выводам адвоката Романа Сацыка, лицо, имеющее отсрочку от военной службы, может уехать за границу, если имеет необходимые документы, такие как выписка из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке, а также военно-учетные документы с записью об этой отсрочке.

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Сацык в комментарии "Фактам" предоставил список категорий мужчин, которые могут выезжать за границу:

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, могут выезжать за границу, предъявив соответствующие документы, подтверждающие их статус. Лица, снятые с учета по состоянию здоровья, могут выехать за границу с необходимыми документами, такими как решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Инвалиды I, II, III группы могут уезжать за границу при условии, что имеют соответствующие документы, подтверждающие их статус. Лица с временной негодностью могут выехать за границу с выводом ВЛК об их состоянии. Военнослужащие для лечения, реабилитации или обучения: Эти лица должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их потребность в выезде за границу. Сопровождение лиц с инвалидностью I или II группы или больных родственников: Эти лица могут выезжать за границу, если их статус подтверждается соответствующими документами. Лица, имеющие постоянное место жительства за границей, могут уехать за границу, если это подтверждено соответствующими документами. Многодетные родители: Родители трех или более детей в возрасте до 18 лет могут выезжать за границу при условии, что все дети находятся под их содержанием. Волонтеры, водители, спортсмены, работники культуры и моряки: Эти лица могут выезжать за границу при наличии соответствующих документов и разрешений.

Таким образом, несмотря на военное положение и мобилизацию, существуют определенные категории лиц, которые могут выезжать за границу даже без военного билета, при наличии необходимых документов и соответствия требованиям.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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