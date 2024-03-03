Адвокат сказав, чи випустять чоловіків за кордон без військового квитка, але з відстрочкою

У зв'язку з воєнним станом в Україні та мобілізацією, перетин кордону зазнає певних змін, особливо для чоловіків у віці від 18 до 60 років. Однак існують винятки, які дозволяють певним категоріям осіб виїжджати за кордон навіть без військового квитка.

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Згідно з висновками адвоката Романа Сацика, особа, яка має відстрочку від військової служби, може виїхати за кордон, якщо має необхідні документи, такі як витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки, а також військово-облікові документи із записом про цю відстрочку.

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Сацик у коментарі "Фактам" надав список категорій чоловіків, які можуть виїжджати за кордон:

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, можуть виїжджати за кордон, пред'явивши відповідні документи, які підтверджують їх статус. Особи, які зняті з обліку за станом здоров'я, можуть виїхати за кордон з необхідними документами, такими як рішення медичної комісії про непридатність до військової служби. Інваліди I, II, III групи можуть виїжджати за кордон за умови, що мають відповідні документи, що підтверджують їх статус. Особи з тимчасовою непридатністю можуть виїхати за кордон з висновком ВЛК про їх стан. Військовослужбовці на лікування, реабілітацію чи навчання: Ці особи повинні мати відповідні документи, які підтверджують їх потребу у виїзді за кордон. Супровід осіб з інвалідністю I або II групи чи хворих родичів: Ці особи можуть виїжджати за кордон, якщо їхній статус підтверджується відповідними документами. Особи, які мають постійне місце проживання за кордоном, можуть виїхати за кордон, якщо це підтверджено відповідними документами. Багатодітні батьки: Батьки трьох або більше дітей до 18 років можуть виїжджати за кордон за умови, що всі діти перебувають під їхнім утриманням. Волонтери, водії, спортсмени, працівники культури й моряки: Ці особи можуть виїжджати за кордон за умови наявності відповідних документів та дозволів.

Таким чином, попри воєнний стан та мобілізацію, існують певні категорії осіб, які можуть виїжджати за кордон навіть без військового квитка, за умови наявності необхідних документів та відповідності вимогам.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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