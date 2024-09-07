Адвокат: уклонистов в будущем ждут серьезные проблемы в Украине

За последнее время количество украинцев, осужденных за уклонение от мобилизации, значительно выросло. Юристы предупреждают, что такие приговоры имеют серьезные последствия для дальнейшей жизни.

Как отмечают адвокаты, суды все чаще назначают реальные сроки заключения за уклонение от военной службы. Это связано с тем, что Верховный Суд настаивает на более жестком наказании для таких правонарушений. Цель – предотвратить дальнейшие случаи уклонения и показать, что за нарушение закона придется отвечать, пишет УНИАН.

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Какие последствия ждут осужденных?

Лица с судимостью за уклонение от мобилизации столкнутся с серьезными трудностями при трудоустройстве. Они не могут занимать государственные должности и работать в правоохранительных органах.

Судимость за уклонение от мобилизации может отрицательно повлиять на репутацию человека и усложнить его социальную адаптацию.

Пребывание в тюрьме и судимость может привести к развитию психологических проблем, таких как депрессия, тревога и чувство социальной изоляции.

Что говорят юристы?

Адвокат Роман Симутин отмечает, что количество осужденных за уклонение от мобилизации выросло в разы. По его словам, если раньше суды назначали реальные сроки в 10-15% случаев, то сейчас этот показатель достигает 50-60%.

Другой адвокат, Сергей Старенький, подтверждает эту тенденцию и объясняет, что Верховный Суд настаивает на более жестком наказании уклоняющимся, чтобы сдержать других от нарушения закона.

Адвокат Екатерина Анищенко добавляет, что, хотя частные компании могут относиться к судимости более лояльно, чем государственные учреждения, все равно найти работу для человека с судимостью будет непросто.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что изменится с сентября для военнообязанных со статусом "ограниченно подходящий".

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