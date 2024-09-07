Адвокат: на ухилянтів у майбутньому чекають серйозні проблеми в Україні

За останній час кількість українців, засуджених за ухилення від мобілізації, значно зросла. Юристи попереджають, що такі вироки мають серйозні наслідки для подальшого життя.

Як зазначають адвокати, суди все частіше призначають реальні терміни ув'язнення за ухилення від військової служби. Це пов'язано з тим, що Верховний Суд наполягає на жорсткішому покаранні для таких правопорушень. Мета – запобігти подальшим випадкам ухилення і показати, що за порушення закону доведеться відповідати, пише УНІАН.

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Які наслідки чекають на засуджених?

Особи зі судимістю за ухилення від мобілізації зіштовхнуться з серйозними труднощами при працевлаштуванні. Вони не зможуть обіймати державні посади та працювати в правоохоронних органах.

Судимість за ухилення від мобілізації може негативно вплинути на репутацію людини і ускладнити її соціальну адаптацію.

Перебування у в'язниці та судимість можуть призвести до розвитку психологічних проблем, таких як депресія, тривога та відчуття соціальної ізоляції.

Що кажуть юристи?

Адвокат Роман Сімутін зазначає, що кількість засуджених за ухилення від мобілізації зросла в рази. За його словами, якщо раніше суди призначали реальні терміни у 10-15% випадків, то зараз цей показник сягає 50-60%.

Інший адвокат, Сергій Старенький, підтверджує цю тенденцію і пояснює, що Верховний Суд наполягає на жорсткішому покаранні для ухилянтів, щоб стримати інших від порушення закону.

Адвокат Катерина Аніщенко додає, що хоча приватні компанії можуть ставитися до судимості більш лояльно, ніж державні установи, все одно знайти роботу для людини зі судимістю буде непросто.

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