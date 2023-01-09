Аэроразведчики показали видео, как вычисляют 'цель номер' один среди километровых вражеских окопов

Украинские аэроразведчики нашли среди километровых окопов россиян их "элитных" представителей – операторов беспилотников. Точным ударом бойцы ВСУ обезвредили непрошеных гостей, скрывавшихся в выкопанных и замаскированных рвах.

Видео уничтожения врага показал в своем Телеграмм-канале Роберт Бровди (Мадяр) – командир взвода второй штурмовой роты при 28 ОМБР ВСУ. "А сейчас смотрим сегодняшний яркий, по-моему, эпизод по детоксикации экипажа вражеских червей-летунов БПЛА", – прокомментировал он эти кадры.

Видео дня

Мадяр говорит, что видео удалось снять в окрестностях Бахмута: "Мы наблюдаем за позициями червей-интервентов, находясь прямо у них над головами".

По его словам, во время наблюдения за позициями российских интервентов оператор снял "типовые километровые траншеи" в лесополосах – пилотам дронов приходится ежедневно метр за метром просматривать каждую мелочь.

Во время одного из таких наблюдений аэроразведчики заметили движение и осмотрели траншеи врага – возле них находился беспилотник. При подробном осмотре были замечены и операторы дрона.

"Для нас они цель номер один, нельзя терять ни минуты, на артиллерию времени нет, а мольфары сегодня работают на другом секторе. Но всегда для помощи есть сброс на "мавике". И вот внимание – пилотные боги есть, они нам помогают", – добавил Мадяр.

Он показал, как операторы БПЛА зафиксировали момент взлета вражеского дрона, аэроразведчики решили немедленно "заняться" теми, кто руководил беспилотником – "взвешенно прицелиться, отфиксировать движение и огонь".

На видео можно увидеть, как ВОГ из нашего БПЛА попадает прямо в логово оккупантов.

Впоследствии на место "зачистки" прибыли "санитары" - российские солдаты, которые должны были оказать первую медицинскую помощь операторам вражеского дрона, однако и их увидели "глаза и жала" ВСУ. Когда стая россиян-эвакуаторов собралась у логова своих операторов, они начали долго возиться у места ликвидации, затем загрузили одного из своих пилотов на носилки, чтобы отнести его.

"Они его грузили дольше, чем сюда бежали, вероятно, первоочередную медицинскую помощь на месте осуществляли", — прокомментировал работу "санитаров" Бровди.

Затем на видео можно было увидеть, как к окопу подошли еще несколько россиян с носилками и загрузили второго пилота дрона.

Тем временем украинские аэроразведчики провели "перезарядку" и с другой БПЛА зафиксировали "эвакуаторов" с носилками – на них тоже сбросили боеприпас.

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