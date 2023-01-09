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Война в Украине

Аэроразведчики показали видео, как вычисляют "цель номер" один среди километровых вражеских окопов

Былим Елена

Аэроразведчики показали видео, как вычисляют 'цель номер' один среди километровых вражеских окопов

Украинские аэроразведчики нашли среди километровых окопов россиян их "элитных" представителей – операторов беспилотников. Точным ударом бойцы ВСУ обезвредили непрошеных гостей, скрывавшихся в выкопанных и замаскированных рвах.

Видео уничтожения врага показал в своем Телеграмм-канале Роберт Бровди (Мадяр) – командир взвода второй штурмовой роты при 28 ОМБР ВСУ. "А сейчас смотрим сегодняшний яркий, по-моему, эпизод по детоксикации экипажа вражеских червей-летунов БПЛА", – прокомментировал он эти кадры.

Мадяр говорит, что видео удалось снять в окрестностях Бахмута: "Мы наблюдаем за позициями червей-интервентов, находясь прямо у них над головами".

По его словам, во время наблюдения за позициями российских интервентов оператор снял "типовые километровые траншеи" в лесополосах – пилотам дронов приходится ежедневно метр за метром просматривать каждую мелочь.

Во время одного из таких наблюдений аэроразведчики заметили движение и осмотрели траншеи врага – возле них находился беспилотник. При подробном осмотре были замечены и операторы дрона.

 
 
 
 

"Для нас они цель номер один, нельзя терять ни минуты, на артиллерию времени нет, а мольфары сегодня работают на другом секторе. Но всегда для помощи есть сброс на "мавике". И вот внимание – пилотные боги есть, они нам помогают", – добавил Мадяр.

Он показал, как операторы БПЛА зафиксировали момент взлета вражеского дрона, аэроразведчики решили немедленно "заняться" теми, кто руководил беспилотником – "взвешенно прицелиться, отфиксировать движение и огонь".

На видео можно увидеть, как ВОГ из нашего БПЛА попадает прямо в логово оккупантов.

 

Впоследствии на место "зачистки" прибыли "санитары" - российские солдаты, которые должны были оказать первую медицинскую помощь операторам вражеского дрона, однако и их увидели "глаза и жала" ВСУ. Когда стая россиян-эвакуаторов собралась у логова своих операторов, они начали долго возиться у места ликвидации, затем загрузили одного из своих пилотов на носилки, чтобы отнести его.

"Они его грузили дольше, чем сюда бежали, вероятно, первоочередную медицинскую помощь на месте осуществляли", — прокомментировал работу "санитаров" Бровди.

Затем на видео можно было увидеть, как к окопу подошли еще несколько россиян с носилками и загрузили второго пилота дрона.

Тем временем украинские аэроразведчики провели "перезарядку" и с другой БПЛА зафиксировали "эвакуаторов" с носилками – на них тоже сбросили боеприпас.

 
 

Читайте также, как близ Бахмута бойцам ВСУ удалось ликвидировать значительное количество российских захватчиков.

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