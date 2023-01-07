В сети появились кадры массового поражения врага под Бахмутом (фото и видео 18+)

Вблизи Бахмута бойцам Вооруженных сил Украины удалось ликвидировать значительное количество российских захватчиков. Соответствующие кадры появились в сети.

На фото видно усеянное телами оккупантов поле. По неофициальным данным, были уничтожены четыре штурмовых группы вагнеровцев.

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что четыре штурмовых группы частной военной компании "Вагнер" были брошены в атаку на украинские позиции под Бахмутом прямо по открытому полю. "И ВСУ положили россиян удобрять это поле навсегда", — добавил он.

Видео дня

Между тем, в сети появилось и видео, как ВСУ удалось уничтожить значительное количество российских боевиков.

Кстати, в начале января заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко в эфире информационного телемарафона заявлял, что потери штурмовых групп кафиров в Бахмуте Донецкой области составляют 80%. Он замечал, что россияне даже не уносят раненых и оставляют их умирать от плохих погодных условий и ранений.

Также начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял об огромных потерях российских кафиров в боях за Бахмут, он говорил, что сотни тел врагов гниют в открытом поле.

Напомним, что спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый прокомментировал события на фронте в районе Бахмута Донецкой области. По его словам, россияне пытаются сменить тактику, однако это не поможет прорвать украинскую оборону.

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