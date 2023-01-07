У мережі з'явилися кадри масового ураження ворога під Бахмутом (фото та відео 18+)

Поблизу Бахмута бійцям Збройних Сил України вдалося ліквідувати значну кількість російських загарбників. відповідні кадри з'явилися у мережі.

На фото видно усіяне тілами окупантів поле. За неофіційними даними, було знищено чотири штурмових групи вагнерівців.

Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що чотири штурмових групи приватної військової компанії "Вагнер" були кинуті в атаку на українські позиції під Бахмутом прямо по відкритому полю." І ЗСУ поклали росіян удобрювати це поле назавжди", – додав він.

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Тим часом у мережі з'явилося і відео, як ЗСУ вдалося знищити значну кількість російських бойовиків.

До речі, на початку січня заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко в етері інформаційного телемарафону заявляв, що втрати штурмових груп окупантів у Бахмуті Донецької області складають 80%. Він зауважував, що росіяни навіть не забирають поранених й лишають їх помирати від поганих погодних умов і поранень.

Також начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявляв про величезні втрати російських окупантів у боях за Бахмут, він говорив, що сотні тіл ворогів гниють у відкритому полі.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий прокоментував події на фронті у районі Бахмуту на Донеччині. За його словами, росіяни намагаються змінити тактику, однак це не допоможе прорвати українську оборону.

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