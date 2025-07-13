Африка в Украине: синоптики рассказали, когда ждать рекордную жару до +40

Метеоролог Наталья Диденко предостерегла, что в Украине скоро будет наблюдаться резкое повышение температуры. Жара может достичь даже 40 °C.

17-18 июля в Украине ожидается мощный всплеск свежего воздуха, который охватит большинство регионов. По словам синоптика, температура временно снизится до +18...+25°C, что является довольно необычным для июля. В южных и восточных областях температура будет выше – +26...+30°C. Однако такая прохлада не задержится надолго, отмечает специалист.

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В следующие выходные температура снова вырастет, а настоящее повышение жары стоит ожидать уже в начале следующей недели.

Согласно предварительным прогнозам, во вторник, 22 июля, температура может достичь рекордных +40°C и даже превысить этот показатель.

"Еще раз подчеркиваю, это прогноз предварительный, потому что слишком далеко, однако быть хотя бы в плане осведомленности готовыми к любым серьезным метеорологическим событиям и не только метеорологическим – наш долг, особенно сейчас", – отметила Диденко.

Ранее мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям в июле.

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