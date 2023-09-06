Акулы затопили катамаран российской кругосветной экспедиции (видео и фото)

В Коралловом море стая акул атаковала катамаран, на котором плыли участники кругосветной экспедиции Томского отделения российского географического общества.

В результате этой атаки катамаран затонул. Участникам экспедиции удалось спастись.

Как сообщает Australian Maritime Safety Authority (AMSA), это произошло 5 сентября около 23:00. Команда подала сигнал SOS.

Стало известно, что экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьен подвергся нападениям акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах юго-восточнее Кернса.

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"Первая атака акул кукикаттеров произошла 4 сентября, тогда повреждение получил задний левый баллон катамарана. В результате он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль", – отмечается в Телеграмм-канале экспедиции.

Затем 5 сентября в 23:00 на судно снова напали акулы и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS. Руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошло сухогруз Dugong Ace, направляющийся в Шанхай.

"Экипаж загрузил на спасательный корабль все личные вещи, однако эвакуировать катамаран не удалось. На судне не было приборов для погрузки катамарана на борт. Капитаном спасательного судна было принято решение оставить катамаран в океане", – говорится в сообщении.

Сейчас команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен.

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