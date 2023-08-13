Американка стала обладательницей самой длинной бороды в мире среди женщин (видео)

Жительница штата Мичиган 38-летняя Эрин Ханикатт получила титул самой бородатой женщины в мире среди женщин. Она выращивала волосы на лице почти два года.

Как сообщается на сайты Книги рекордов Гиннеса, теперь у Эрин Ханикатт на лице 30-сантиметровая борода.

Отмечается, что Эрин в 13 лет узнала, что у него редкое заболевание — синдром поликистозных яичников, вызывающий гормональный дисбаланс, нередко вызывающий чрезмерный рост волос. Поэтому она была вынуждена ежедневно бриться.

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Недавно из-за инсульта она начала терять зрение и бриться ей стало сложно. Тогда ее жена Джен посоветовала Эрину перестать бороться с волосами на лице.

Также Эрин потеряла ногу из-за гангрены, вызванной бактериальной инфекцией. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, обладательница самой длинной бороды среди женщин пытается жить и радоваться жизни.

А это фото, как Эрин выглядела без бороды:

В Книге рекордов Гиннеса отмечается, что раньше титулом наиболее бородатой была 75-летняя американка Вивиан Виллер. Длина ее бороды составляла 25 сантиметров.

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