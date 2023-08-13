Американка стала володаркою найдовшої бороди у світі серед жінок (відео)

Мешканка штату Мічиган 38-річна Ерін Ганікатт отримала титул найбородатішої жінки у світі серед жінок. Вона відрощувала волосся на обличчі майже два роки.

Як повідомляється на сайти Книги рекордів Гіннеса, тепер у Ерін Ганікатт на обличчі 30-сантиметрова борода.

Зазначається, що Ерін у 13 років дізналася, що має рідкісне захворювання — синдром полікістозних яєчників, що викликає гормональний дисбаланс, який нерідко викликає надмірне зростання волосся. Через це вона була змушена щодня голитися.

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Нещодавно через інсульт вона почала втрачати зір і голитися їй стало складно. Тоді її дружина Джен порадила Ерін перестати боротися з волоссям на обличчі.

Також Ерін втратила ногу через гангрену, викликану бактеріальною інфекцією. Однак попри проблеми зі здоров'ям, володарка найдовшої бороди серед жінок намагається жити та радіти життю.

А це фото, як Ерін виглядала без бороди:

У Книзі рекордів Гіннеса зазначається, що раніше титул найбільш бородатої мала 75-річна американка Вівіан Вілер. Довжина її бороди становила 25 сантиметрів.

Раніше ми повідомляли про жінку зі Швеції, яка витратила 130 тисяч доларів за 10 років на різноманітні пластичні операції, аби виглядати як лялька Барбі.

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