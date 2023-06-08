Американские горки или настоящий отдых? Гороскоп на июнь для всех знаков зодиака

Что нас ждет в июне, который начался полнолунием? Астрологи утверждают, что настоящий водоворот событий, но если одни знаки зодиака окажутся на вершине успеха, то другим придется бороться с трудностями. Читайте, что принесет первый месяц лета именно вам!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Впереди вас ждут большие испытания, но вы извлечете из них что-то ценное для себя. Все будет зависит от подхода – правильный и жизнерадостный настрой даст силы преодолеть трудности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ваша повседневная жизнь будет американскими горками. На профессиональном фронте успехи будут чередоваться с неудачами так быстро, что вы не будете успевать за всем. Но на личном фронте намечаются радостные перемены.

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Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет очень важный период – они могут приобрести недвижимость, авто или решиться на брак. Хлопот у уроженцев знака будет очень много, но все они окажутся приятными.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ваша чувствительная натура заставляет вам помогать всем, кто просит о чем-то. Но это может оказаться ловушкой, потому что некоторые люди попытаются использовать вас. Вы почувствуете себя обманутыми.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы будете вдохновлять близких вам людей на изменение их жизни. Не бойтесь достигать больших целей, но и не недооценивайте маленьких, ведь они могут сделать вас счастливыми, и это тоже важно.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Скорпионы задумаются об отдыхе. Спланируйте свой отпуск так, чтобы перезагрузиться. Если не можете отправиться в путешествие, хотя бы пойдите в парк, вам нужна природа. Тем более, что у одиноких уроженцев знака будет шанс встретить вторую половинку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

У огненных Стрельцов в первые недели лета будет миллион идей. Это прекрасный момент, чтобы сменить работу, совершить карьерный рывок, начать новые отношения, уладить старые семейные конфликты и наслаждаться жизнью в целом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Июнь станет для вас месяцем заслуженного отдыха. Даже если вы сейчас не собираетесь в отпуск, ленивые выходные и теплые вечера обеспечат вам отличный релакс. Не упускайте таких возможностей.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Вам нужен покой. Весна была энергичным временем, когда вы потратили много сил, и теперь нужна перезагрузка. Постарайтесь распределить задачи и не бойтесь просить о помощи.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Все летние выходные запланированы? Ожидайте встретить этим летом действительно фантастических людей и, возможно, полностью погрузиться в новое хобби. И кто знает, может быть, это станет началом больших перемен.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Если вы влюбились в кого-то по уши, постарайтесь взглянуть на отношения чуть более хладнокровно. Проверьте, бескорыстны ли намерения человека. Возможна ловушка!

Телец (20 апреля – 21 мая)

Вы еще не знаете, какое решение принять – уйти с надоевшей работы или остаться, завязать ли отношения с кем-то или сделать ставку на одиночество. Хорошая новость заключается в том, что вы можете настроить свою жизнь под себя.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.