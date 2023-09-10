Американские врачи рассказали, какой мед является лучшим и полезным

Когда приходит время выбирать мед, лучшим вариантом является сырой мед. Его можно приобрести на пасеках от фермеров или магазинах здоровой пищи. Сырой мед обладает свойствами, делающими его желательным выбором для многих, и самым лучшим для потребителей его называют американские врачи.

В сыром меде нет консервантов, дополнительного сахара или каких-либо других добавок, часто встречающихся в обработанном меде. Это позволяет сохранить все полезные свойства меда, пишет gazeta.ua.

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Обычно обработка меда уничтожает некоторые полезные питательные вещества и антиоксиданты. Если вам важно извлечь максимум пользы от меда, то сырой мед – это самый лучший выбор.

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Специалисты Американской ассоциации сердца рекомендуют мужчинам потреблять не больше девяти чайных ложек меда в день, а женщинам – шесть чайных ложек, это помогает предотвратить сердечные заболевания.

В мире существует более 300 видов меда, однако некоторые из них считаются самыми полезными и доступными в Украине:

Акация : Мед из цветов акации имеет светлый мягкий вкус с оттенком ванили.

Липа : Липовый мед получают из желтовато-белых цветов липы. Он имеет светло-золотистый цвет и мягкое маслянистое послевкусие с оттенком лайма.

Шалфей : Мед из пурпурных цветов мускатного шалфея очень светлый и почти прозрачный. Он почти не кристаллизуется, а вкус напоминает жевательную резинку.

Гречка : Гречневый мед получают из цветов гречихи и он богат антиоксидантами. Вкус гречишного меда сладкий с легкой горчинкой.

Мед часто используют при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечном тракте. Он также помогает успокоить нервную систему.

Однако следует осторожничать при выборе меда, поскольку фальсификация может быть распространена. Настоящий зрелый мед не портится, и его консистенция может изменяться со временем – он может кристаллизоваться, становясь более густым и светлым. Такие изменения свойственны для разных сортов меда и зависят от условий хранения. Поэтому важно уделять внимание этим признакам, когда выбираете натуральный мед.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что эксперты в области питания рекомендуют включить в ежедневный рацион кудрявую капусту, насыщенную антиоксидантами, а также витаминами А, С и К.

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