Андре Тан дал советы для идеального образа осенью (фото)

Осень – это время, когда можно экспериментировать с модой и создавать стильные образы. Но как не запутаться во множестве трендов и выбрать то, что вам действительно подходит?

На помощь модникам и модницам приходит известный украинский дизайнер Андре Тан. Он рассказал о самых главных трендах осенней моды 2023 года и дал несколько советов, как их правильно внедрить в свой гардероб.

Известный дизайнер назвал главные модные тренды осеннего стиля. По его мнению, следящим за последними модными тенденциями стоит обратить внимание на "монохром".

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Андре Тан говорит, что осенью будет уместно выбирать однотонную одежду – это могут быть бордовые, бежевые, черные, серые или коричневые цвета. Если захотите скомбинировать цвета между собой, подбирайте оттенки друг к другу.

"Вам на помощь придут костюмы-тройки или сочетание широких брюк и строгого жакета", – говорит модельер.

Он отметил, что осенью модными будут также вещи из нулевых – широкие карго, кардиганы и мотоциклетки.

Тан советует обратить внимание и на аксессуары – в трендах осени будут превалировать футуристические очки, цепочки, массивные украшения и блестящие сумки.

А еще на осень стоит подобрать себе вещи из кожи или эко-кожи. "Осенью-зимой кожа почти всегда входит в список актуальных трендов, но каждый раз с собственными нюансами. На этот раз популярны изделия из искусственной кожи, имитирующей фактуру рептилий, или с вышивкой и тропинкой", – добавил модельер.

Осенью он посоветовал выбрать удобную обувь, которая вам по вкусу, или выбрать высокие сапоги до колен.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал пять предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид и даже прибавить возраст.

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