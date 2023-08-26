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Андре Тан дав поради для ідеального образу восени (фото)

Билім Олена

Андре Тан дав поради для ідеального образу восени (фото)

Осінь – це час, коли можна експериментувати з модою і створювати стильні образи. Але як не заплутатися в безлічі трендів і вибрати те, що вам дійсно підходить?

На допомогу модникам і модницям приходить відомий український дизайнер Андре Тан. Він розповів про найголовніші тренди осінньої моди 2023 року і дав кілька порад, як їх правильно впровадити у свій гардероб.

Відомий дизайнер назвав головні модні тренди осіннього стилю. На його думку, тим, хто слідкує за останніми модними тенденціями, варто звернути увагу на "монохром".

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Андре Тан каже, що восени буде доречно обирати одяг однотонний – це можуть бути бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий кольори. Якщо схочете скомбінувати кольори між собою, підбирайте відтінки один до одного.

"Вам на допомогу прийдуть костюми-трійки або поєднання широких штанів та строгого жакета", – каже модельєр.

Андре Тан дав поради для ідеального образу восени (фото)
Андре Тан дав поради для ідеального образу восени (фото)
Андре Тан дав поради для ідеального образу восени (фото)
Андре Тан дав поради для ідеального образу восени (фото)
Андре Тан дав поради для ідеального образу восени (фото)

Він зауважив, що восени модними будуть також речі з "нульових" – широкі карго, кардигани та мотоциклетки.

Тан радить звернути увагу й на аксесуари – у трендах осені переважатимуть футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси та блискучі сумки.

А ще на осінь варто підібрати собі речі зі шкіри, чи екошкіри. "Восени-взимку шкіра майже завжди входить до списку актуальних трендів, але кожного разу з власними нюансами. Цього разу популярні вироби зі штучної шкіри, що імітує фактуру рептилій чи з вишивкою або стежкою", – додав модельєр.

Восени він порадив обрати зручне взуття, яке вам до смаку, або ж обрати високі чоботи до колін.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав п'ять предметів гардероба, які вийшли з моди і можуть зіпсувати зовнішній вигляд та навіть додати віку.

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