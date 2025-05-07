Антициклон Riccarda идет на Украину: синоптики предупреждают о погодных сюрпризах

В ближайшие дни украинцев ждут заметные изменения в погодных условиях. С севера, из Скандинавии, в страну направляется холодный антициклон по имени Riccarda.

Об этом проинформировал руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. Еще перед приходом Riccarda на территорию Украины будет влиять активный волновой циклон из Центральной Европы, который повлечет атмосферную нестабильность.

В начале недели в разных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью будет достигать +7...+12°, а днем - +13...+18°.

Уже в четверг, 8 мая, погоду начнет определять антициклон Riccarda. Облачность уменьшится, дожди прекратятся, однако с этим придет и снижение температуры.

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Ночью столбики термометров опустятся до +2...+7°, а на поверхности почвы в отдельных местах возможны заморозки до -3°. Днем будет относительно прохладно - в пределах +12...+17°.

В пятницу, 9 мая, погода снова изменится из-за влияния циклона, который придет с юга. Он повлечет значительную облачность и дожди, количество осадков может составить от 5 до 15 мм в течение суток. Атмосферный фронт будет включать как теплые, так и холодные массы воздуха, поэтому ливни могут возникать в любое время суток.

Метеорологи предостерегают: грозы могут сопровождаться опасными явлениями - местами возможны град и сильные порывы ветра.

По прогнозам, ожидать настоящего летнего тепла пока не стоит. Устойчивое потепление, вероятнее всего, наступит лишь после середины мая.

Ранее мы рассказывали, что новая неделя принесет в Украину похолодание и осадки.

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