Археологи нашли в Мексике статую бога ацтеков, придумавшего войну и которому приносили жертвы (фото)

Статую божества Шипе-Тотек нашли в районе Мойотлана города Теночтитлан в Мексике и торжественно презентовали в Темпло Майор.

Об этом пишет издание HeritageDaily. Археологи совершили невероятную находку во время раскопок на улице Делисиас в историческом центре Мехико в 2022 году.

Мойотлан в переводе означает "место комаров". Этот район когда-то являлся центром столицы ацтеков Теночтитлана. Сам город делился на 4 зоны: Мойотлан, Теопан, Атцакуалько и Куепопан. В центре зон находились дворцы и храмы, общественные постройки и резиденция Темпло Майор.

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Археологи нашли статую под тремя слоями глинобитного пола, которую, возможно, утаили коренные жители, пережившие испанское завоевание Теночтитлана в 1521 году нашей эры. Высота статуи 69 см, она является антропоморфным произведением позднего постклассического периода, которое длилось в 1200-1521 гг. н. э. По мнению исследователей, она может изображать ацтекское божество Шипе-Тотек, которого еще называют Тлатлаука, Йоуалауан.

Шипе-Тотек был божеством жизни, смерти и возрождения, он считался богом земледелия, растительности, востока, весны, золотарей, серебряников, освобождения и времен года. Также ацтеки считали, что он изобрел войну, поэтому его часто изображают красным и с обшарпанной кожей.

Ацтеки приносили этому божеству человеческие жертвы, с которых сдирали кожу и вырезали сердце, или же бросали в костер и сжигали, некоторым жертвам перерезали горло.

Исследовав статую внимательнее, ученые выяснили, что она изваяна из андезита, вулканической породы промежуточного состава между бедным кремнеземом базальтом и богатым кремнеземом риолитом с высоким содержанием кварца. Правая рука находится в положении для метания, тогда как гвоздь, вырезанный чёрным тезонтлем на левой руке, сначала должен был бы держать щит под названием химали.

Раскопки в районе Мойотлана также обнаружили остатки жилых построек, человеческие захоронения, керамику и погребальные урны, а также доказательства каналов, фермы чинампас и пирса.

Ранее, благодаря лазерному картографированию, ученые выяснили, что 260-дневному календарю племени Мая может быть больше 3 тысяч лет.

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