Археологи обнаружили самый древний дом железного века в Аттике (фото)

Археологи обнаружили в Греции остатки древнейшего здания эпохи железного века в Аттике. Находку сделали на археологическом участке Торикос в 40 милях к югу от Афин.

Археологи поначалу подумали, что это угол гробницы, но дальнейшие раскопки обнаружили здание с 10-го или 9-го века до нашей эры. Об этом сообщает The History Blog.

Ученые обнаружили пять-шесть комнат. В самой комнате все еще было много гальки, что указывает на вымощенный двор.

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Анализ неорганических и органических особенностей породы подтвердил использование примерно с 950 по 825 год до нашей эры. Раскопки продолжатся в сотрудничестве с Университетом Гента (Бельгия) в июле/августе 2023 и 2024 годов.

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Отмечается, что заселенный с 4-го тысячелетия до нашей эры Торикос был ранним центром добычи полезных ископаемых, начиная с эпохи неолита. Микенские подземные гробницы-улицы той эпохи были найдены на месте, и там есть вещественное доказательство микенских горнодобывающих работ в Торикосе, датированных 12 веком до н.э. Торикос стал частью полиса Афин вместе с остальной Аттикой примерно в 900 г. до н.э.

Напомним, в Африке нашли самое древнее в мире украшение: было одной из форм невербального общения.

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