Археологи обнаружили в пещере в Испании тысячи костей животных, которые принесли туда неандертальцы 40 тысяч лет назад (фото)

Многие считают, что неандертальцы (Homo neanderthalensis) были существенно менее развитыми за нас людьми. Это мнение подтверждает, что большинство археологических находок, связанных с неандертальцами, касаются таких основных практик как охота, изготовление инструментов или использование огня. Гораздо более редкие находки, освещающие символические представления людей того времени, например, особенности погребения, верования и искусства.

Такую находку пишет в журнале Nature Human Behaviour команда исследователей из Музея археологии и палеонтологии мадридской общины вместе с испанскими и австрийскими коллегами в статье, посвященной пещере Des-Cubierta в центральной Испании.

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Пещеру в Испании вблизи реки Лозоя открыли в 2009 году. Она имеет зигзагообразную форму шириной 2-4 метра и длиной около 80 метров. Пещера потеряла потолок из-за эрозивных процессов, а когда-то там разводили огонь. В третьем культурном слое, возраст которого оценили не менее 43 тысяч лет, нашли большое количество следов людей: 1 421 наковальня, молот, нуклеус, отщеп и другие инструменты, все из которых представляют неандертальскую мустьерскую культуру. Часть вещей производили непосредственно в пещере, о чем свидетельствуют осколки.

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В нем обнаружили большое количество костей животных. Ученые насчитали 2 265 животных, более 2 сантиметров, из которых 1 616 смогли идентифицировать. Больше всего было костей копытных, например степного бизона (Bison priscus), тура (Bos primigenius), благородного оленя (Cervus elaphus), европейской серны (Capreolus capreolus), узконосого носорога (Stephanorhinus hemitoechus).

Практически все кости были черепами, к тому же без челюстей. Они принадлежали животным с определенным типом рогов. Их белировали вне пещеры и приносили уже почти обработанными.

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Зачем неандертальцы носили в пещеру черепа?

Одним из наиболее очевидной является версия, что пещера служила местом убоя. Но это не согласуется, по меньшей мере, с тем, что на локации не обнаружили малопитательных остатков, присущих таким местам, например плоских костей. Более вероятной называют версию о символическом значении животных для неандертальцев.

Авторы работы ссылаются на современную практику хранения и демонстрации трофеев у охотников. Сходную деятельность документировали и в популяциях охотников-собирателей и человеческих культурах по всему миру. Версию о том, что остатки – это охотничьи трофеи, которые намеренно собирались в одном месте в большом количестве, подтверждает и то, что в неандертальской пещере почти все кости принадлежали рогатым животным.

Отмечается, что так поступали в течение лет, десятилетий или даже веков, судя по двухметровой толщине третьего слоя. То есть поведение передавалось следующим поколениям и было важным культурным явлением. Может быть, это была своеобразная интерпретация связанности неандертальского общества с природой.

Ранее, ученые обнаружили одну, возможно, самую девственную окаменелость динозавра с сохраненной кожей и лицом.

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