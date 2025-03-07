Армия РФ атаковала газовую и критическую инфраструктуру Украины: есть значительные повреждения на Тернопольщине, Харьковщине (фото)

Ночью 7 марта российские войска произвели массированный ракетно-дроновый обстрел объектов энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Удары нанесены по разным регионам страны.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. По словам Министра, атака была направлена на уничтожение энергетических мощностей в нескольких областях. В результате ударов повреждены объекты электро- и газоснабжения.

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"Энергетическая и газовая инфраструктура Украины вновь оказалась под массированным ракетно-дроновым обстрелом. Там, где это возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры по стабилизации поставок электроэнергии и газа".

Министр призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях из-за возможных повторных атак, а также следить за официальными сообщениями о ситуации в энергосистеме.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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