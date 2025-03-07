Армія РФ атакувала газову та критичну інфраструктуру України: є значні пошкодження на Тернопільщині, Харківщині (фото)

Вночі 7 березня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий обстріл об’єктів енергетичної та газової інфраструктури України. Удари завдано по різних регіонах країни.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. За словами міністра, атака була спрямована на знищення енергетичних потужностей у кількох областях. Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти електро- та газопостачання.

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"Енергетична та газова інфраструктура України знову опинилася під масованим ракетно-дроновим обстрілом. Там, де це можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації постачання електроенергії та газу".

Міністр закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях через можливі повторні атаки, а також стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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