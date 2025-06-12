Армия РФ атаковала Харьков дронами: попадание в многоэтажку, 14 раненых, среди них - дети (фото)

В ночь на 12 июня в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов, в результате атаки было зафиксировано попадание, пострадали 15 человек, среди них – дети. Город получил удары со стороны враждебных БпЛА. Местные жители заявили по меньшей мере о трех взрывах.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, местные СМИ и паблики, полиция Харьковской области в Telegram. "По предварительной информации, удар потерпел Шевченковский район. Один из дронов попал во двор школы — выбиты окна. Данные о пострадавших на тот момент отсутствуют".

В 2:46 мэр проинформировал еще об одной атаке, вероятно также в Шевченковском районе. А уже в 2:54 подтвердил попадание в Салтовском районе.

Около 3 часов ночи Терехов сообщил о новых прилетах в Шевченковском и Слободском районах, детали относительно последствий уточняются.

В частности, в Салтовке зафиксировано попадание в крышу многоэтажки без жертв. Еще один удар, по предварительным данным, пришелся по фитнес-клубу в том же районе, пострадал один человек.

Также подтверждено повреждение детского сада в Шевченковском районе, расположенном во дворе между многоквартирными домами.

Последствия атаки на Харьков. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Харьков. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Харьков. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Харьков. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Харьков. Источник: ГСЧС

В 3:25 стало известно о двух пострадавших в Салтовском районе. Впоследствии мэр уточнил, что это — 12-летняя и 16-летняя девушки, подвергшиеся острой стрессовой реакции, находятся под наблюдением медиков.

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По состоянию на 3:46 количество пострадавших возросло до восьми человек, из них четверо детей. У двухлетнего ребенка диагностирован порез головы.

Позже, по словам Синегубова, количество раненых достигло 11 человек, а Терехов сообщил, что вражеские дроны нанесли 12 ударов по Харькову, один из которых без детонации.

Впоследствии стало известно о 12, а утром уже о 14 пострадавших. Полиция подтвердила, что среди них четверо детей в возрасте 2, 12, 16 и 17 лет. Двухлетний мальчик госпитализирован.

Самые свежие данные от Синегубова свидетельствуют, что общее количество пострадавших выросло до 15 человек.

Напомним, армия РФ атаковала Чернигов.

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