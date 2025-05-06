Армия РФ атаковала Харьков: есть 20 попаданий и четверо раненых (фото)

В ночь на 6 мая российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе в течение двух часов было зафиксировано по меньшей мере 20 попаданий в разных частях города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По словам Терехова, удары пришлись на четыре района Харькова: Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный. Известно, что в одном из случаев загорелся рынок в Киевском районе.

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Прокуратура также уточняет, что под обстрелы подверглись частное предприятие, торговый центр и жилые дома.

Впоследствии мэр города сообщил, что атака производилась по восьми объектам, а общее количество ударов достигло 20.

Обновленные данные от председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова свидетельствуют: количество пострадавших выросло до четырех.

Напомним, в пятницу вечером, 2 мая РФ атаковала шахедами Харьков.

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