Армія РФ атакувала Харків: є 20 влучань та четверо поранених (фото)

У ніч на 6 травня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на Харків. Протягом двох годин було зафіксовано щонайменше 20 влучань у різних частинах міста. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За словами Терехова, удари припали на чотири райони Харкова: Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. Відомо, що в одному з випадків загорівся ринок у Київському районі.

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Прокуратура також уточнює, що під обстріли потрапили приватне підприємство, торговий центр та житлові будинки.

Згодом мер міста повідомив, що атака здійснювалась по восьми об’єктах, а загальна кількість ударів сягнула 20.

Оновлені дані від голови Харківської ОВА Олега Синєгубова свідчать: кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед них – 59-річний і 44-річний чоловіки, які перенесли гостру стресову реакцію.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 2 травня РФ атакувала шахедами Харків. У місті десятки постраждалих, зокрема дитина.

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