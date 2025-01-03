Армия РФ атаковала Киев дронами: есть погибший, раненый 16-летний подросток (фото)

В Киевской области в результате воздушной атаки погиб один человек, а четверо получили ранения, среди которых 16-летний подросток. В Броварской области обломки сбитой цели смертельно ранили водителя грузовика, 1999 года рождения. Он погиб на месте.

В Белоцерковском районе обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, вызвав пожар кровли. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, ГСЧС в Telegram.

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Пострадали три человека: женщина 1957 года рождения пережила острую стрессовую реакцию, 16-летний парень получил порез и будет госпитализирован в детскую больницу, а его отец получил резаные раны ног. Возгорание в одном из домов удалось ликвидировать в 05:02, также повреждены еще четыре частных дома и одно хозяйственное сооружение.

На Фастовщине из-за падения обломков травмировалась молодая женщина 2002 года рождения, ей оказывают медицинскую помощь в районной больнице.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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