Армія РФ атакувала Київ дронами: є загиблий, поранений 16-річний підліток (фото)

У Київській області внаслідок повітряної атаки загинула одна людина, а четверо отримали поранення, серед яких 16-річний підліток. На Броварщині уламки збитої цілі смертельно поранили водія вантажівки, 1999 року народження. Він загинув на місці.

У Білоцерківському районі уламки збитого безпілотника впали на приватний будинок, спричинивши пожежу покрівлі. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, ДСНС в Telegram.

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Постраждали троє осіб: жінка 1957 року народження пережила гостру стресову реакцію, 16-річний хлопець отримав поріз і буде госпіталізований до дитячої лікарні, а його батько зазнав різаних ран ніг. Загоряння в одному з будинків вдалося ліквідувати о 05:02, також пошкоджено ще чотири приватні будинки та одну господарчу споруду.

На Фастівщині через падіння уламків травмувалася молода жінка 2002 року народження, їй наразі надають медичну допомогу у районній лікарні.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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