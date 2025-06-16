Армия РФ атаковала Киев и Запорожье дронами: есть раненые, поврежденные дома и предприятие (фото)

В ночь на 16 июня в результате вражеских атак беспилотниками пострадали Киевская и Запорожская области. В результате удара дронов в регионе ранения получил 60-летний мужчина. У него зафиксированы порезы на руке и лице.

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По словам начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника, в результате атаки также был поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, вражеская атака вызвала пожар на одном из промышленных объектов города. На месте происшествия работают спасательные службы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Накануне в области фиксировались активность ударных беспилотников и работу систем противовоздушной обороны.

Напомним, армия РФ атаковала Чернигов.

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