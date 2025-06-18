Армия РФ атаковала Запорожье дронами: есть попадание в промышленное предприятие, сгорели авто (фото)

В ночь на 18 июня город Запорожье подвергся атаке со стороны вражеских дронов-камикадзе. Сначала сообщалось о девяти вражеских беспилотниках, однако впоследствии стало известно, что их количество достигло тринадцати.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram. В результате ударов вспыхнули пожары на территории одного из промышленных предприятий и складских зонах.

Последствия атаки. Источник: Запорожская ОВА

Последствия атаки. Источник: Запорожская ОВА

Последствия атаки. Источник: Запорожская ОВА

Последствия атаки. Источник: Запорожская ОВА

Последствия атаки. Источник: Запорожская ОВА

Последствия атаки. Источник: Запорожская ОВА

Последствия атаки. Источник: Запорожская ОВА

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Пламя охватило площади в 100, 300 и 800 квадратных метров. Огонь повредил фасады и окна жилых многоэтажек, разрушил склады, а также уничтожил несколько автомобилей. По состоянию на утро информации о пострадавших не поступало.

Напомним, армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами.

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