Армія рф атакувала Запоріжжя дронами: є влучання у промислове підприємство, згоріли авто (фото)

У ніч на 18 червня місто Запоріжжя зазнало атаки з боку ворожих дронів-камікадзе. Спочатку повідомлялося про дев’ять ворожих безпілотників, однак згодом стало відомо, що їхня кількість сягнула тринадцяти.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. У результаті ударів спалахнули пожежі на території одного з промислових підприємств та у складських зонах.

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

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Полум’я охопило площі в 100, 300 і 800 квадратних метрів. Вогонь пошкодив фасади та вікна житлових багатоповерхівок, зруйнував склади, а також знищив кілька автомобілів. Станом на ранок інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами.

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