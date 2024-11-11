Армия РФ атаковала Запорожье и Николаев: есть попадания в жилые дома, раненые и погибшие (фото)

В ночь на 11 ноября российские захватчики совершили массированные атаки на украинские города. Особенно пострадали Запорожье и Николаев.

По сообщению ГСЧС и главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, около 1:30 ночи по Запорожью были нанесены три авиаудара. В результате атаки погиб один человек, 21 человек получил ранения, среди них дети в возрасте 4, 15 и 17 лет. Восемь пострадавших, включая двоих детей, были госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь на месте.

Взрывной волной было частично разрушено двухэтажное жилое здание, повреждено общежитие и здание автосалона. Местные власти организовали эвакуацию жителей общежития, привлекая три автобуса. На месте работают все экстренные службы города.

Последствия атаки в Запорожье. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Запорожье. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Запорожье. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Запорожье. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Запорожье. Источник: ГСЧС

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В Николаеве в результате атаки дронами "Shahed-131/136" погибли пять человек - четверо жителей частного дома (трое женщин и мужчина) и житель многоэтажки. Одна женщина 45 лет получила ранения и была госпитализирована.

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, атака привела к разрушению частного дома, повреждению многоэтажки и нескольких других зданий. Также были уничтожены два легковых автомобиля, повреждены квартиры и четыре магазина. Произошел прорыв теплосети, часть города осталась без тепло- и газоснабжения.

Напомним, российская армия совершила атаку ракетами и дронами в Киевскую область.

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