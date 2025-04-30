Армия РФ совершила атаку на Харьков и Днепропетровщину: есть попадания, погибший и раненые (фото)

Вечером 29 апреля российская армия совершила очередную атаку на Украину, запустив ударные беспилотники по разным регионам страны. Наибольшие удары получили Харьков и Днепр.

Первые взрывы в Харькове прогремели около 22:10. Под атаку попали несколько районов города , в частности Шевченковский, Слободской, Киевский и Салтовский.

Городской голова Игорь Терехов и глава областной администрации Олег Синегубов на протяжении ночи информировали о постепенном росте числа пострадавших. Пятеро были госпитализированы.

В результате шести ударов беспилотников пострадали как многоэтажные, так и частные дома. По информации городского совета Харькова, в результате атаки повреждено не менее 77 жилых домов в нескольких районах. помощи.

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Приблизительно в 23:30 о последствиях атаки сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, в результате обстрела в городе возникли несколько пожаров, были повреждены частные дома.

Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что по меньшей мере пять частных домов были серьезно повреждены. Также разрушены одно жилье, поврежденное предприятие, бюро ритуальных услуг и легковой автомобиль.

Все службы продолжают работать на местах атак — ведутся спасательные работы, обследование повреждений и восстановление критической инфраструктуры.

Напомним, армия РФ атаковала автобус в Марганце.

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