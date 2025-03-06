Армия РФ ударила по гостинице в Кривом Роге: 4 человека погибли, 28 ранены (фото)

Вечером 5 марта российская ракета попала в гостиницу в Кривом Роге, повлекшие жертвы и значительные разрушения. Погибли четыре человека, еще 31 человек получил ранения.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что сначала было известно о трех погибших – двух мужчинах и женщине. Впоследствии стало известно, что в больнице скончался 43-летний мужчина и количество жертв возросло до четырех. Среди пострадавших есть ребенок.

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По словам Лисака, большинство раненых госпитализированы, 14 из них находятся в тяжелом состоянии. В результате удара повреждены не только гостиница, но и 14 многоэтажных домов, почтовое отделение, заведение культуры, 12 магазинов и почти 20 автомобилей.

Спасатели продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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