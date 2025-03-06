Армія РФ вдарила по готелю у Кривому Розі: 4 людей загинуло, 28 поранено (фото)

Увечері 5 березня російська ракета влучила в готель у Кривому Розі, спричинивши жертви та значні руйнування. Загинули четверо людей, ще 31 особа отримала поранення.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що спочатку було відомо про трьох загиблих – двох чоловіків і жінку. Згодом стало відомо, що у лікарні помер 43-річний чоловік, тож кількість жертв зросла до чотирьох. Серед постраждалих є дитина.

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За словами Лисака, більшість поранених госпіталізовані, 14 із них перебувають у важкому стані. Внаслідок удару пошкоджено не лише готель, а й 14 багатоповерхових будинків, поштове відділення, заклад культури, 12 магазинів і майже 20 автомобілів.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, розбираючи завали.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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