Армия России совершила авиаудар по Купянску Харьковской области: есть погибший и раненые (фото)

Армия России днем 11 октября нанесли авиаудара по Купянску. В результате атаки погиб и 5 раненых.

Читайте также: РФ атаковала Украину беспилотниками и КАБами: в Запорожье есть пострадавшие, в Кривом Роге "прилет" по пятиэтажке (фото)

Об этом сообщает ГСЧС.

Наслідки атаки. Источник: ДСНС

Наслідки атаки. Источник: ДСНС

Наслідки атаки. Источник: ДСНС

"11 октября днем российские оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору города Купянск. В результате атаки вспыхнули 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки".

По данным ГСЧС один человек погиб, 5 пострадали.

Напомним, 8 октября на Хмельнитчине и в Киеве раздавались взрывы, обломок ракеты "Кинжал" упал в одном из районов столицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!