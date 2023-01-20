Артиллеристы из 45 бригады показали видео, как уничтожали штаб и склад вагнеровцев в Соледаре

В Соледаре Донецкой области, где больше месяца продолжаются жестокие бои, украинским защитникам удалось ликвидировать вагнеровский штаб. Также бойцы уничтожили полевой состав неприятеля.

Видео ликвидации позиций оккупантов показали артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. В 45 АОБр пообещали, что земля и дальше "гореть под ногами врага".

Украинские защитники отметили, что российские оккупанты используют жилые дома и домохозяйства как свои штабы. Они также размещают там свои военные склады.

Видео дня

"Но наши артиллеристы видят все. Украинская земля горит и будет гореть под ногами врагов", – говорится в описании видео.

Отмечается, что найти и вычислить вражеские позиции помогли аэроразведчики отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра".

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Напомним, что польский генерал, бывший командующий сухопутными силами Польши, Вальдемар Скшипчак спрогнозировал один из сценариев предполагаемого последующего наступления оккупантов. По его словам, сейчас наступает решающий момент в войне Украины с РФ.

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