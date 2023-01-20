Артилеристи з 45 бригади показали відео, як знищували штаб та склад вагнерівців у Соледарі

У Соледарі Донецької області, де понад місяць тривають жорстокі бої, українським захисникам вдалося ліквідувати вагнерівський штаб. Також бійці знищили польовий склад ворога.

Відео ліквідації позицій окупантів показали артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України. В 45 АОБр пообіцяли, що земля й надалі "горітиме під ногами ворога".

Українські захисники зауважили, що російські окупанти використовують житлові будинки та домогосподарства як свої штаби. Вони також розміщують там свої воєнні склади.

Відео дня

"Але наші артилеристи бачать усе. Українська земля горить і горітиме під ногами ворогів", – йдеться в описі до відео.

Зазначається, що знайти й вирахувати ворожі позиції допомогли аеророзвідники окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

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Нагадаємо, що польський генерал, колишній командувач сухопутними силами Польщі, Вальдемар Скшипчак спрогнозував один зі сценаріїв ймовірного наступного наступу окупантів. За його словами, зараз настає вирішальний момент у війні України з рф.

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